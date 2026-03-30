元明天皇が藤原京を離れ、平城遷都をした本当の理由 和銅元年(七○八) 正月のこと。 武蔵国から献上された和銅を記念して年号を改めた元明天皇は、住み慣れた藤原京を離れ、大和盆地北端に移転する決定を下します。いわゆる平城遷都です。 理由は色々挙げられますが、本当の理由は一つ。二十年ぶりに帰国した遣唐執節使粟田真人（あわたのまひと）が唐の文化、国力、首都長安の威容をつぶさに報告し、朝廷を刺激したからです。