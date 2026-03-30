ダイエットの際は何のために運動するのか考えよう！ 消費カロリーのために運動するのは非効率 痩せやすい体づくりを目指すには、食事管理はもちろん、運動も重要だと考えているいる人が多いと思います。運動について、まずは目的を理解しておくとやる気の継続につながります。 結論から言うと、運動の目的は目先の消費カロリーを稼ぐというためよりも、筋肉量の増加や維持のために必要なのです。例えば、体重５０kg