ドル円159.80円台財務官が「断固たる措置」表現トランプでドル買いやや後退 ドル買い後退と円買いでドル円は159.80円台に下落している。 三村財務官が「原油先物市場に加え為替市場においても投機的な動きが高まっている」と指摘。「この状況が続けばそろそろ断固たる措置が必要になる」と市場を牽制した。財務官が「断固たる措置」という強い表現を使ったのは初めて。 トランプ発言を受け有事のドル買いがやや後退。