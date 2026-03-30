〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の27日に放送された最終回、第125回の平均世帯視聴率が15・5％（関東地区）だったこと30日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第52回の16・5％。平均個人視聴率は8・4％だった。朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれて