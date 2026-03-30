結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」は28、29日に、トーナメント初戦となる「ノックアウトステージ32→16」が開催され、金属バット、ラフ次元、タモンズ、レイザーラモン、はりけ〜んず、ザ・パンチ、セルライトスパ、黒帯、パタパタママ、シャンプーハット、吉田たち、ヤング、マシンガンズ、リニア、囲碁将棋、トットがベスト16に進出した。選考会で選ばれた32