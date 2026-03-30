Ａｉロボティクスが続伸している。前週末２７日の取引終了後に、まつ毛美容液やファンデーションなどを展開するＢＪＣ（福岡市博多区）の全株式を４月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 Ａｉロボは、独自のＡＩ技術を活用して自社のスキンケアブランド「Ｙｕｎｔｈ」、美容家電ブランド「Ｂｒｉｇｈｔｅ」、ヘアケアブランド「Ｓｔｒａｉｎｅ」の企画・開発・販売を行う「Ｄ２Ｃブラン