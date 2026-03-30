ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信といった原油ＥＴＦが高い。２７日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比５．１６ドル高の１バレル＝９９．６４ドルと上昇した。更に、日本時間３０日早朝の時間外取引では１０３ドル台まで値を上げた。イエメンの親イラン武装組織フーシ派が戦闘に加わった