午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３１、値下がり銘柄数は１５３３、変わらずは７銘柄だった。業種別では３３業種全てが下降。値下がりで目立つのは輸送用機器、非鉄金属、証券・商品、機械、ガラス・土石、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS