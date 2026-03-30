母や姉妹など近親者が乳がんと診断されると、「自分も発症しやすいのでは？」と不安になる人は多いでしょう。そこで、遺伝との関係やリスクの考え方、検査や生活面で意識したい対策について、知っておくべきポイントを登戸ブレストケアクリニックの土屋先生に聞きました。 ※2026年2月取材。 監修医師：土屋 聖子（登戸ブレストケアクリニック） 琉球大学医学部医学科卒業。その後、聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科