プロテインを日常的に摂取している方は、身体からのサインを見逃さないことが大切です。過剰摂取や体質に合わない場合、さまざまな症状が現れることがあります。早期に異変に気づき、適切に対処することで深刻な健康被害を防ぐことができます。ここでは、特に注意すべき症状について解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立