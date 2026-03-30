慢性腎臓病（CKD）は、腎機能の低下や腎障害が3ヶ月以上持続する状態を指します。クレアチニン値とeGFRは、この疾患の診断と病期分類において中心的な役割を果たしており、治療方針の決定や予後の予測に欠かせない情報源です。慢性腎臓病の定義・診断基準から、進行度とクレアチニン値の推移までご説明します。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地