プロテインは筋肉づくりや健康維持に役立つ一方で、適切に使用しなければさまざまなデメリットが生じる可能性があります。便利さゆえに頼りすぎてしまうと、思わぬ健康リスクを招くこともあります。利点だけでなく潜在的な問題点も理解したうえで、賢く活用することが大切です。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月