【その他の画像・動画等を元記事で観る】 永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』より、永瀬、吉川、伊藤健太郎、片岡凜によるスペシャル座談会映像が解禁された。 ■ 「戸惑っている玲夜も出していければいいな」（永瀬廉） ついに公開を迎えた『鬼の花嫁』。公開初日の朝から多くの観客が劇場に詰めかけ、SNSでも大きな盛り上がりを見せている。 公開直後から加速し続けるこの熱い反響に