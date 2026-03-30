30日10時現在の日経平均株価は前週末比2488.19円（-4.66％）安の5万884.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は31、値下がりは1533、変わらずは7と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均構成銘柄の値上がりは1銘柄にとどまり、223銘柄が下落。マイナス寄与トップはアドテスト で、1銘柄で日経平均を405.12円押し下げ。ＳＢＧ が273.56円、ファストリ が194.14円、東エレク が165.46