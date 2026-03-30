30日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝159円89銭前後と、前週末午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円00銭前後と23銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース