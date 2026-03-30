この春、お花見は満期されましたか？桜が終わっても、毎年春の楽しみといえば、コチラを待っている人も多いことでしょう！今年もこの季節がやって来ました！青山剛昌原作、読売テレビ・日本テレビで毎週土曜日夜６時から放送中の国民的人気アニメ「名探偵コナン」！毎年この季節に公開になる劇場版。昨年の作品では、興行収入147.7億円を記録！これは、3年連続100億円突破、2年連続観客動員数1000万人突破！と、邦画初の新記録だそ