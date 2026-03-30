2026年3月27日、中国メディアの騰訊網は「中国インターネット史上最大規模のショックを与えたフードデリバリー市場の価格戦争は1年を経て終息に向かっている」として、中国のフードデリバリー市場の現状を紹介した。記事は初めに、国家市場監督管理総局の公式サイトが中国メディア「経済日」が25日に発表した「フードデリバリー戦争は終結すべき」という評論を転載すると同時に、同局が関連プラットフォームへの調査に着手したと発