週明け30日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（381回債、表面利率2.1％）の利回りが上昇し、一時2.390％を付けた。1999年2月以来、約27年2カ月ぶりの高水準。中東情勢の悪化による原油価格の高騰で物価上昇が加速する懸念を背景に、日銀が追加利上げに踏み切るとの思惑が広がり、国債が売られて利回りが上がった。