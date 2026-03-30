俳優・鈴木亮平（43）が主演を務めたTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の最終話が29日に放送され、平均世帯視聴率は12・7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが30日、分かった。個人平均視聴率は8・0％だった。初回の平均世帯視聴率は13・3％、第2話が11・7％、第3話が10・3％、第4話が10・3％、第5話が9・9％、第6話が11・3％、第7話が8・9％、第8話が10・3％、第9話が11・3％、最終回が12・7％とクライマック