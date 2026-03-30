NHK総合の情報番組『あさイチ』（月〜金曜前8：15）が3月30日、生放送を再開し、番組の大幅リニューアルを行った。スタジオセットやテーマソングが一新され、放送直後から視聴者の間でも驚きの声が広がった。【写真】雰囲気ガラリ！公開された新ビジュアル同番組は博多華丸・大吉と鈴木奈穂子アナウンサーがMCを務め、生活に役立つ実用情報から社会問題、エンターテインメントまで幅広いテーマを扱う。今回のリニューアルでは