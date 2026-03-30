ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」が３０日、スタートした。後に看護師となる２人のヒロイン、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）の物語。初回は東京と栃木と全く離れて暮らす２人の様子が描かれたが、ネットでは前作「ばけばけ」の両親と、りんの両親を比べる声が上がった。「風、薫る」は明治１５年からスタート。東京では「みなしごで耶蘇の貧乏人」と自ら言う直美が、マッチ工場で働いていた。一方、栃木・那須では、元家