エジプト、トルコ、サウジアラビア、パキスタンの外相が29日、パキスタン首都イスラマバードで会談した/Pakistan Ministry of Foreign Affairs/AP（CNN）エジプト、トルコ、サウジアラビア、パキスタンの外相が29日、パキスタン首都イスラマバードで会談した。会談後、パキスタンのダール外相は声明で「非常に有意義だった」と述べた。会談では、地域情勢と「中東地域での戦争の早期かつ恒久的な終結に向け取り得る方策」について