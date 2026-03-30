空爆を受けた建物のがれきの中を移動する男性＝29日、イラン首都テヘラン/Majid Saeedi/Getty Images（CNN）イランの治安当局高官はCNNに対し、戦争をいつ終わらせるかはイラン政府が決定すると述べ、イランは長期にわたって攻勢作戦を継続する用意があることを示唆した。こうした発言は、紛争が数週間以内に終結する可能性があるとする米国の見方を否定するもの。高官は、戦争が数日で終わると予測していた米国の見方は誤りだと指