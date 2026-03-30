Image: Synergy Creation こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。SNSのパスワードを忘れてアカウントロックに焦った経験、一度くらいあるのではないでしょうか。あるいは、「パスワードを保存しますか？」のダイアログに何度もお世話になりながら、どこかで「これ、流出したらまずいな」とうっすら気になっている方も多いはず。「SecuX PUFido」は、