パパの胸に、まるで赤ちゃんのように抱かれる猫さん。悶絶級に可愛い姿にキュンキュンする人が続出しています。 話題の投稿は500件を超えるいいねを獲得し、「授乳www」「なんだよ～ずるいよ～可愛すぎるよ～♡」「赤ちゃん返りしたみたいで可愛い」といったコメントが寄せられています。 【動画：パパの洋服の中にいる猫→ジッパーを開けると…まるで赤ちゃん？悶絶級に『愛くるしい様子』】 モ