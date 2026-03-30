体調の悪い時に頼みの綱となる医療機関。5年前にがんを経験した筆者にとって、医師は絶対的な存在でした。しかし、あることをきっかけにかかりつけの医師から心無い言葉をかけられたエピソードをご紹介します。 治験 私は昨年の10月で、がんの手術から満5年が経過しました。検査を受けた結果、担当医師から今のところ再発や転移はないと言われて一安心。 すると担当医師から「治験を受けてみませんか？」と提案を受けま