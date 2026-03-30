ワン・ダイレクションのメンバーで俳優、歌手のハリー・スタイルズが、ロンドンの自宅に約2万ポンド(約380万円)の赤外線サウナを導入したと報じられている。この設備は痛みや血圧、炎症の軽減に効果があるとされ、今後予定されている「Together, Together」ワールドツアーに向け、万全のコンディションを維持する狙いがあるという。 【写真】「ハリー・スタイルズ」の名前がしっかり東京マラソ