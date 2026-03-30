巨人のファーム選手の今を伝える「ＦｒｏｍＧ」は育成の平山功太内野手（２２）を取り上げる。今季は内野手登録ながら主戦場を外野へ移し、春季キャンプから猛アピール。３月１５日に１軍昇格をつかみ、同日のオープン戦で“チーム１号”を含む３安打猛打賞、１７日には２試合連続弾の活躍で「シンデレラボーイ」として注目を集めた。現在は２軍に合流して汗を流す日々。再びスポットライトの当たる日を目指して研さんを積む。