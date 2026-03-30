◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切りの内容が抜群だった２４年日本ダービー馬のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）に注目したい。２５日は栗東・ＣＷコースで３頭併せ。直線は外を回り、６ハロン８０秒８―１０秒９と優秀な時計で最先着。加えて、目を引いたのが動きの質だ。１１秒６で駆けたラスト２ハロンから、ラスト１ハロンは軽く手綱を促さ