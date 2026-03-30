文化放送の甲斐彩加アナウンサーが３０日、レギュラー出演する同局「野村くにまる日曜ぐらいは…」（日曜・午後１時）で同局アナとして最後の出演を果たした。甲斐アナは、２０１７年１１月から「ＴＢＳラジオ」のキャスターを務め、１９年１０月から「南海放送」でアナウンサー、そして２３年４月から文化放送でアナウンサーとして勤めてきたが３月いっぱいでの退社を発表していた。番組ではリスナーからの感謝のメッセー