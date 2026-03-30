元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太さんが、イケメン息子と親子ショットを披露した。３０日までにインスタグラムを更新し、「【卒業記念写真】＠ｒｉｚｕｍｕ＿＿ｔ１０２３りずむの高校卒業を記念して写真を撮りましたりずむ卒業おめでとう」と祝福。長男の富川立夢（りずむ）は、２３年の「第３６回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストに進出し、芸能界入りしている。父は「愛す