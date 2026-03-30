記事ポイント環境モニタリングクラウド「SisMil」にデジタルサイネージ・音声放送連携オプションが追加WBGT値と連動し、危険度の色分け表示や自動音声放送で暑熱リスクを一斉通知2026年4月上旬より提供開始 大林グループのオーク情報システムが、環境モニタリングクラウド「SisMil（シスミル）」の新たな連携オプションを発表しています。デジタルサイネージによる視覚的な危険度表示と、音声放送による聴覚的な注意喚起を組