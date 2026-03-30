RKK熊本放送のアナウンサー、渡辺舞音が29日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。「RKK新人アナウンサーの渡辺舞音です」とあいさつし「そういえば、私が九州に来たのはちょうど1年前。『これから話す仕事ができるなあ』と期待に胸を膨らませ、福岡の桜並木を歩いていました。春は出会いの別れの季節でもありますが、夢が叶う季節でもありますね」と回顧。第一ボタンを外した、襟付きのリブニット姿をアップした。また「