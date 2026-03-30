中東情勢の悪化を受けて、一時1ドル＝160円台をつけるなど、およそ1年8か月ぶりの水準まで円安が進むなか、財務省の三村淳財務官は「そろそろ断固たる措置も必要になる」と市場を強くけん制しました。中東情勢の悪化などを受けて、外国為替市場では一時1ドル＝160円台をつけるなど、政府・日銀が円買い・ドル売りの為替介入に踏み切った2024年7月以来の円安水準となっています。こうしたなか、財務省の三村淳財務官がけさ、記者団