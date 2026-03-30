テレビ朝日系「グッド！モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士、今井春花（さくら）さん（26）が29日までに、インスタグラムを更新。動画をアップした。今井さんは「テレ朝前の毛利庭園は桜が咲き進んでました!!」とコメント。桜の下から駆け寄り、ニッコリと手を振る様子を動画に収めている。この動画にフォロワーからは「揺れてますあざとすぎる」「狙いすぎで、あざとくて