「EXPO 2025 大阪・関西万博」の目玉の一つとして「空飛ぶクルマ」が注目された。万博で飛んだのは、丸紅のHEXA、SkyDriveのSD-05（SKYDRIVE）、ANAホールディングスと米国の企業Joby Aviationのjoby S4の3機だ。 政府は、空飛ぶクルマについて次世代の空の移動手段として注目。高市早苗政権は、政府が重点的に取り組む17の戦略分野の中で、航空・宇宙分野として盛り込んだ。国土交通省は、2018年から空の移動革命に向けた