TBS篠原梨菜アナウンサー（29）が30日、Xを更新し「サボってるわけではないので、ご理解いただけると嬉しいです…」と視聴者の呼びかけに直接、回答し理解を求めた。篠原アナは、同系情報番組「THE TIME,」（月〜金曜5時20分）内の人気コーナー「早朝グルメ」で、早朝から絶品グルメを、思い切りよく食べる姿が人気を呼んでいる。この日、視聴者からXを通じ「久しぶりに篠原梨菜さんの早朝グルメを見たくて5時58分にTVをつけたら、