中国地方は？ 気象庁によりますと、中国地方では、３１日未明から夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要だということです。 【画像をみる】中四国地方の天気どうなる？3月30日（月）～4月4日（土）雨風シミュレーション 四国地方は？ 気象庁によりますと、四国地方では、３１日未明から昼過ぎにかけて、強風に十分注意が必要だということです。また、３０日夜遅くから３１日夕方に