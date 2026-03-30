きのう午後、山形県酒田市の酒田港で、海面に浮いている女性が見つかり、その後死亡が確認されました。酒田海上保安部が事故の経緯を詳しく調べています。 【写真を見る】酒田港で女性が死亡「水路に人が」と110番通報転落したか…マイナンバーカードで身元がわかる（山形・酒田市） 酒田海上保安部によりますと、きのう午後5時前、酒田市船場町2丁目の「海洋センター」付近を訪れていた一般の人から、「セ