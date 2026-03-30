鈴木奈々（37）が29日までに自身のインスタグラムを更新。愛車のクロスビーを披露した。鈴木は「私の愛車ですSUZUKIのクロスビーです」とつづり、黒いクロスビーの写真をアップした。さらに「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！コンパクトカー大好き」と続けた。この投稿にフォロワーからは「家は3億だけど、車は庶民派」「鈴木だけにSUZUKIって事で」「可愛い車です」とコメントが寄せられている。鈴木は24