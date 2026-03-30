元AKB48のタレント西野未姫（26）が29日、自身のインスタグラムを更新。長女、にこりちゃんとの親子ショットを公開した。西野は「最近はお腹が大きくて抱っこが大変なのでどこいくにしてもベビーカー移動」とコメントし、ベビーカーに乗ったにこりちゃんとのショットをアップした。この投稿にフォロワーからは「可愛い過ぎる親子」「未姫ちゃんもお腹がパンパンになってきましたね残りの妊婦生活も快適に過ごせますように」「か