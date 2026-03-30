和歌山市中央卸売市場に新しい青果棟が完成し、記念式典が行われました。 和歌山市中央卸売市場は2017年度から再整備事業が進められていて、29日、新たな青果棟の完成記念式典が行われました。 新しい青果棟は耐震性が強化されたほか、空調などで温度を一定に保てることで、生鮮食料品の衛生管理も向上するということです。青果棟は来月、使用が開始されます。