ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が29日までにインスタグラムを更新。カレンダーブックお渡し会に込めた思いをつづった。「明日だから、ちょっとドキドキしています。ジュンク堂書店那覇店でカレンダーブックお渡し会があります」と告知し、カレンダーブックのビジュアルを投稿した。続けての投稿で「このカレンダーブックね、想い、いっぱい込もってるんだぁ。だから、直接渡せたら嬉しいな。来てね。来てくれるかなぁ…。