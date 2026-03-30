29日投開票が行われた兵庫県の西宮市長選挙は現職の石井登志郎さんが当選しました。 3回目の当選を果たしたのは無所属で現職の石井登志郎さん（54）です。西宮市長選は現職と新人２人のあわせて３人が立候補。 無所属で自民党と日本維新の会が推薦する元西宮市議の田中正剛さん（50）が接戦に持ち込みましたが、２期８年の実績を訴えた石井さんがわずか655票差で制しました。 （石井登志郎さん）「他の候補にご期待を