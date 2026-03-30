◆米大リーグブルワーズ―ホワイトソックス（２９日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ブルワーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３試合連続となる本塁打を放った。デビューからの３戦連発は日本人、ホワイトソックスでは史上初で、メジャーの歴史でも４人目の快挙となった。米ＥＳＰＮ局によれば、敵