お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤が３０日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。前番組だった「サン！シャイン」が２７日で終了。それに伴い「ノンストップ！」は、この日から５０分前倒しとなり、午前９時から開始し午前１１時３０分までの生放送となった。番組はこの日から１５年目に突入した。９時台の５０分間は、初の全国放送となり冒頭で２０１