警察車両の赤色灯29日午後9時50分ごろ、千葉市の集合住宅一室で「兄が義理の姉に刺された」と110番があった。千葉中央署によると、住人の建築業黒川真稀さん（28）が胸付近を刺され、搬送先の病院で死亡が確認された。署は殺人未遂の疑いで捜査を開始。男児を連れて現場を一時離れていた20代の妻から事情を聴いている。夫婦と未就学の子ども2人の4人暮らし。妻は「生活費の話で口論になって刺した」と話しているという。