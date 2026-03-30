米イスラエルによるイラン攻撃が２月末に始まってから１か月が過ぎた。国連の統計によると、今月３〜２６日に隣国トルコに入国したイラン人は５万人を超える。空爆の下、命懸けで国外脱出する人の流れが絶えない。（トルコ東部ワン村上愛衣）標高約１７００メートルのワンから冠雪の山々を横目に車で約１時間半。イランからの出口となるカプキョイ国境検問所では２７日、雪が舞い散るなか、イラン側から次々とイラン人が出て