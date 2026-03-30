元KSB瀬戸内海放送アナウンサーで、現在フリーの白戸ゆめの（30）が、29日までにインスタグラムを更新。写真集の表紙を公開した。白戸アナは「1st写真集『Lily』4月21日(火)発売お待たせしました表紙とタイトルが解禁になりました“Lily”いかがですか？」と問いかけ、写真集の表紙を投稿した。白戸アナは上半身に包帯のように白い布を巻きつけ、布からは丸い下乳をチラリとのぞかせている。続けて「タイトルの『Lily（ユリ）