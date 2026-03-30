気象予報士の吉井明子さん（45）が29日、インスタグラムを更新。近影を披露した。吉井さんは「はるるるる」とコメント。膝を抱えてしゃがんだシャツワンピ姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「笑顔が素敵」「全人類待望の神アングル」「花が似合う〜素敵だなぁ〜」とコメントが寄せられている。吉井さんはNHKラジオ「マイあさ!」「Nらじ」に出演している。